Catania, arrestato un 29enne trovato con una pietra di cocaina

Una pietra di cocaina dal peso di 59 grammi. È quanto è stato trovato nel quartiere San Cristoforo di Catania dai carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale che per questo hanno arrestato, in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti un 29enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Una pietra da cui sarebbe stato possibile ottenere 223 dosi e con un valore di mercato stimato in circa 4000 euro. L’arresto del 29enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.