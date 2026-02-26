Picchia la convivente sbattendole la testa contro il pavimento: arrestato a Ragusa

Insulta e picchia violentemente a casa la convivente, colpendola con calci e schiaffi, ma lei riesce a chiedere aiuto al 112. I carabinieri di Ragusa al loro arrivo hanno trovato l’uomo, quasi nudo, che sbatteva la testa della donna contro il pavimento e, dopo averlo bloccato, arrestano il 47enne in flagranza di reato di reato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata trasferita in ospedale dal 118 dove, al termine delle medicazioni, è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L’uomo è stato condotto in carcere. 

