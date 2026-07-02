Foto dal sito Pfizer

Pfizer, convocato il tavolo al ministero «per trovare soluzioni a tutela dei lavoratori»

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 22 luglio, alle 10, il tavolo dedicato alla vertenza dello stabilimento Pfizer di Catania. «La riunione – spiega in Mimit in una nota – è stata convocata dal ministro Urso in seguito al confronto telefonico avuto ieri con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani». Una riunione «finalizzata ad approfondire la situazione dello stabilimento etneo di Pfizer – si legge ancora nella nota del ministero -. Per valutarne le prospettive industriali e occupazionali e individuare ogni possibile soluzione a tutela dei lavoratori e del tessuto produttivo del territorio».

La riunione al Mimit sullo stabilimento Pfizer di Catania

Proprio ieri, in effetti, il presidente della Regione aveva annunciato di avere sentito il ministro Urso al telefono per chiedere l’attivazione di un tavolo di crisi al Mimit per Pfizer. Soprattutto in seguito all’annuncio dei possibili esuberi dopo lo stop a due linee produttive nello stabilimento etneo. «Ho trovato piena disponibilità – aveva anticipato Schifani in un comunicato – Il ministro si è impegnato a convocarlo entro il mese di luglio». E, in effetti, la convocazione non si è fatta attendere. «È fondamentale – ha aggiunto il governatore – che l’azienda chiarisca le proprie prospettive e che tutte le istituzioni lavorino insieme per tutelare i lavoratori, le loro famiglie. E il futuro di un sito produttivo strategico per Catania e per l’intero comparto farmaceutico nazionale».

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