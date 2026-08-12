L’attività eruttiva dell’Etna continua a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. A causa della presenza di cenere vulcanica nell’area dello scalo, è stata disposta l’estensione della chiusura del settore B3, con la conseguente sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 16 di giovedì 13 agosto. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività del vulcano, impossibile da prevedere con precisione nella sua durata. A confermarlo è Stefano Branca, direttore del dipartimento vulcani dell’Ingv, che invita a distinguere tra la possibilità di individuare l’inizio di un’attività eruttiva e quella, molto più complessa, di stabilirne la conclusione.

Branca: «Impossibile prevedere quando finirà»

«È assolutamente impossibile prevedere la durata dell’attività dell’Etna. Mentre è possibile comprenderne l’inizio grazie ai sistemi di monitoraggio, è impossibile conoscerne la fine», spiega Branca. Secondo il direttore, l’attività è iniziata alla fine di giugno, preceduta dai segnali che indicavano un ritorno del vulcano in una fase eruttiva. «L’Etna non erutta improvvisamente», sottolinea. Gli strumenti di monitoraggio consentono di seguire l’evoluzione del fenomeno, ma non di stabilire con certezza quanto durerà. «Al momento possiamo vedere se il fenomeno è stabile, se aumenta, se diminuisce, non altro. E in queste ore è stabile», afferma Branca.

«Non c’è nulla di particolare»

L’attuale fase eruttiva, secondo l’esperto, rientra nei comportamenti già osservati sull’Etna negli ultimi decenni. «Sono 25 anni che erutta così, non c’è nulla di particolare», spiega. Branca ricorda anche episodi recenti caratterizzati da un’attività molto più intensa. «Nell’estate 2024 c’è stata un’attività fortissima durata due giorni, nel 2021 ci sono stati 60 episodi». In questo caso, sottolinea, la quantità di cenere è minore, ma a creare problemi all’aeroporto è soprattutto la direzione dei venti. «I venti soffiano verso sud se si creano problemi all’aeroporto», aggiunge il direttore dell’Ingv, spiegando così perché anche una quantità di cenere relativamente contenuta possa avere conseguenze significative sull’operatività di Fontanarossa.

Circa 700 voli coinvolti

L’emergenza sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico aereo siciliano. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Renato Schifani, sono circa 700 i voli saltati a Fontanarossa, tra cancellazioni e collegamenti riprogrammati su altri aeroporti. «Stiamo responsabilmente facendo il massimo per alleviare i disagi dei viaggiatori dovuti alla chiusura dell’aeroporto di Catania a causa della cenere dell’Etna», afferma Schifani. Il presidente della Regione precisa però che restano in capo alle compagnie aeree le competenze sull’operatività dei voli e sull’assistenza ai passeggeri.

La Regione Siciliana ha annunciato una serie di interventi per cercare di ridurre i disagi provocati dalla chiusura dello scalo etneo. Pur non avendo competenze dirette sulla gestione del traffico aereo, Palazzo d’Orleans ha deciso di collaborare con le società che gestiscono gli aeroporti e di attivare il sistema regionale di Protezione civile. bL’assessorato regionale alle Infrastrutture ha inoltre chiesto alle società che gestiscono i trasporti ferroviari e su gomma di incrementare i collegamenti tra le principali città siciliane e gli aeroporti, attraverso servizi integrativi e straordinari.

Negli scali siciliani sono stati attivati anche i volontari della Protezione civile regionale. Sono circa 30 le unità presenti per turno, con gazebo predisposti per fornire assistenza ai passeggeri. I volontari stanno distribuendo acqua gratuitamente e collaborando con i gestori aeroportuali per fornire ai viaggiatori informazioni sui collegamenti disponibili e sulle alternative per raggiungere le diverse destinazioni. Intanto, per chi deve partire o arrivare a Catania, resta fondamentale verificare direttamente con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, considerata l’evoluzione dell’attività dell’Etna e le possibili modifiche all’operatività degli scali.