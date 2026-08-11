Foto di Dario De Luca

Prosegue l’attività eruttiva dell’Etna, che sta creando difficoltà e tensioni soprattutto all’aeroporto di Catania. Considerata la situazione dei venti, infatti, è stata disposta l’estensione della chiusura dello spazio aereo corrispondente alle bocche del vulcano con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 11 di domani, 12 agosto. Ne ha dato comunicazione la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, consigliando ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi al Fontanarossa e creare ulteriore congestione.

Riprogrammazione dei voli

Intanto, alcune compagnie aeree come Ryanair e Wizzair stanno riprogrammando i loro voli inizialmente previsti da e per Catania su e da altri aeroporti. Anche in questo caso è bene, dunque, verificare la propria prenotazione aerea e controllare se la città di destinazione o di partenza non è più Catania. Da giorni, per evitare di cancellare tutti i voli in arrivo e in partenza dalla città etnea, si stanno dirottando su altri aeroporti siciliani, in particolare tra Palermo e Trapani, con conseguenti e prevedibili disagi tra i passeggeri.

«Non è una buona notizia. I trasferimenti saranno a carico del passeggero. Catania – Trapani sono ben 300km. Il collegamento diretto con autobus non esiste (5 ore). In auto si impiegano 4ore!! Sicilia bedda, s’ ammuccaru! Mai più Fontanarossa, mai più!» scrive un utente su Facebook ricordando che Trapani si trova nel lato opposto dell’isola e non è sempre raggiungibile velocemente con i mezzi di trasporto pubblico. I prezzi con taxi o Ncc sono proibitivi per coloro che non sono in gruppo e non possono dividersi il costo, perché parliamo di tariffe che si aggirano intono ai 700 euro a trasferimento.

Trasferimenti difficili e non agevoli

Non risultano più semplici o agevoli i trasferimenti a Palermo, poiché la tratta ferroviaria Catania-Palermo è attualmente interessata da lavori di potenziamento e raddoppio, che comportano una parziale interruzione della circolazione. Ma anche l’autostrada corrispondente è oggetto di interventi in diversi punti, motivo per cui le tempistiche per raggiungere il capoluogo siciliano possono variare in base alle situazioni, che non sono sempre prevedibili.

«Ore 13.00 sull’App Ryanair, monitorata continuamente, il volo per Cagliari con partenza odierna da Catania alle ore 16.30, viene spostato su Palermo. Adesso, io capisco tutto, davvero, ma come pretendete che la gente non perda il lume della ragione davanti a tutto ciò?» scrive un’altra utente social. L’unica alternativa praticabile per molti sembra essere l’aeroporto di Reggio Calabria, proprio per questo motivo tanti utenti stanno cercando di farsi spostare il volo sullo scalo calabrese che risulta raggiungibile più facilmente delle altre città siciliane.