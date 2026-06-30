Si apre una nuova fase di incertezza per lo stabilimento Pfizer di Catania. La multinazionale americana ha annunciato lo stop definitivo alla produzione del farmaco Pen e delle siringhe Mtx, una decisione che, secondo i sindacati, comporterà un esubero strutturale di poco più di 300 lavoratori diretti, oltre agli effetti sull’indotto.

La comunicazione è stata resa nel corso di una riunione informale nella sede di Confindustria Catania. Le sigle Cgil, Cisl, Uil, Ugl Chimici e Fisal Cisal spiegano che l’azienda intende attivare la procedura prevista dalla legge 234/2021, con l’apertura di un tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Cosa prevede il piano di Pfizer

Entro 90 giorni Pfizer dovrà presentare un piano di mitigazione per limitare l’impatto occupazionale. L’azienda ha inoltre manifestato la disponibilità a ricorrere allo strumento dell’isopensione, che permette ai dipendenti del settore privato, vicini alla pensione, di lasciare il lavoro fino a 7 anni in anticipo rispetto ai requisiti ordinari. L’azienda inoltra ha assicurato che, nei 180 giorni previsti dalla procedura, i livelli occupazionali resteranno invariati.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche l’ipotesi di una possibile cessione dello stabilimento. Secondo quanto riferito dai sindacati, Pfizer avrebbe chiarito che si tratta di un’opzione sul tavolo, ma non ancora definita. Per le organizzazioni sindacali la vertenza «non può essere considerata una crisi locale, ma deve assumere un rilievo nazionale, coinvolgendo l’intero comparto farmaceutico». Un’assemblea con lavoratori e Rsu è stata convocata per il 2 luglio nello stabilimento etneo, dove verranno illustrati gli sviluppi della vicenda e le possibili iniziative.