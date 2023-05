Ficarazzi, investito un pedone. Ora è ricoverato con trauma cranico

Un pedone è stato investito questa mattina a Ficarazzi (in provincia di Palermo) in via Marco Polo, nei pressi della parrocchia San Girolamo dottore. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari della postazione del 118 di Ficarazzi che hanno portato il 62enne di Misilmeri all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. I medici del pronto soccorso hanno diagnosticato un trauma cranico. Sono in corso i rilievi per accertare le responsabilità.