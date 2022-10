Pedara, le telecamere incastrano gli incivili. Il sindaco: «Apriremo anche i sacchi per risalire ai trasgressori»

Un’auto arriva, scende un uomo che fa il giro. Apre lo sportello posteriore e scarica di tutto, come se nulla fosse.

Nello stesso punto, una scena analoga. Questa volta, però, il conducente non si prende nemmeno la briga di scendere: lancia il suo sacco direttamente dal finestrino lato passeggero.

Sono scene di ordinaria inciviltà immortalate a Pedara dalle telecamere di videosorveglianza installate per cogliere “con le mani nel sacco” quanti pensano di utilizzare la strada pubblica come se fosse un’enorme pattumiera a cielo aperto.

Sono oltre duecento i verbali elevati e inviati dalla polizia municipale nei confronti di quanti hanno conferito rifiuti in aree non autorizzate, creando vere e proprie discariche abusive.

«L’azione di repressione non si fermerà – promette il sindaco Alfio Cristaudo – anzi sarà implementata».

Gli illeciti – ricorda l’amministrazione comunale – diventano penali quando il conferimento dei rifiuti crea danni alla salute e all’ambiente.

Nel segno della tolleranza zero continuano, inoltre, serrati i controlli anche sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati. I sacchi con i bollini rossi dovranno essere ritirati ed esposti in maniera conforme. Quelli che rimarranno in strada saranno aperti e controllati, insieme ai vigili urbani, dal personale della ditta Ecolandia. Individuati i trasgressori, saranno emesse le sanzioni.

