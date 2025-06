Anthony Barbagallo rieletto segretario del Pd siciliano

«I numeri parlano chiaro: sono stato rieletto». Con queste parole, Anthony Barbagallo, segretario del Pd siciliano, ha confermato la sua rielezione alla guida del partito nell’Isola. Candidato unico dopo la rottura con la componente dei cosiddetti «ribelli», ha ottenuto un consenso superiore al 77 per cento, con una affluenza al congresso pari al 60 per cento. Il congresso ha coinvolto 10mila votanti distribuiti in 240 circoli. Una partecipazione che Barbagallo ha definito «una festa della democrazia». Tuttavia, pur riconoscendo che «è stato relativamente facile vincere», lo stesso segretario ammette che sarà difficile ricomporre un partito spaccato.