Una collaborazione speciale, per un giorno speciale. È quella avvenuta tra due maestri siciliani, entrambi del Messinese: il pastry chef di Taormina Giuseppe Amato, già nominato miglior pasticcere da ristorazione al mondo, e Salvatore Campo, originario di Castroreale, chef resident della Tenuta Il Feudo, in Calabria. Cornice che ha fatto da location all’evento, domenica scorsa, all’interno di un progetto di wedding destination. Portato avanti dalla tenuta della famiglia Sgromo insieme a Weedì, società di organizzazione eventi gestita da Manuela Lento e Antonio Lopez. Una domenica dedicata ai futuri sposi, arrivati anche da lontano: circa 40 coppie calabresi, ma anche da Roma, Milano, Verona e persino dalla Repubblica Dominicana. Che hanno scelto la Calabria per il loro grande giorno. E la proposta gastronomica dello chef Campo alla Tenuta Il Feudo.

Una giornata per costruire il proprio sì

Quella di domenica è stata la prima giornata dimostrativa della stagione dedicata agli sposi già contrattualizzati. Per un’esperienza immersiva e concreta del ricevimento, da costruire insieme ai consulenti professionisti. Un passaggio essenziale soprattutto per chi si trova a distanza, durante il quale le coppie hanno partecipato a un apposito percorso di degustazione, scoperto le nuove proposte per originali mise en place e vissuto l’atmosfera della tenuta, che caratterizzerà il loro giorno. Ad accompagnare i futuri sposi sono state anche le wedding planner Elena Bitonte e Stefania Severino, oltre a uno studio fotografico.

Ospite speciale: il pastry chef Giuseppe Amato

E, per un momento ancora più esclusivo, ospite d’eccezione della giornata dimostrativa di domenica è stato Giuseppe Amato, pastry chef siciliano del ristorante La Pergola di Roma. Inserito tra le eccellenze nella guida del Gambero Rosso, Amato ha all’attivo numerosi riconoscimenti. Tra cui, nel 2021, quello di Miglior pasticcere da ristorazione al mondo assegnato da Les Grandes Tables du Monde. Amato, per la sua prima volta in Calabria, ha scelto proprio il progetto di weddind destination della Tenuta Il Feudo. Dove ha partecipato, insieme allo chef resident Campo, allo show cooking nuziale. Con proposte sia per la pasticceria interna che per l’esperienza gastronomica della giornata. Con un entusiasmo che apre alla possibilità di future collaborazioni.