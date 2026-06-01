La procura di Palermo ha chiuso le indagini per l’omicidio di Paolo Taormina, ucciso lo scorso 12 ottobre. Il 21enne palermitano è stato assassinato con un colpo di pistola alla nuca e alla fronte. Tutto è successo mentre cercava di sedare una violenta rissa all’esterno del pub di famiglia O’ Scruscio, vicino al Teatro Massimo. I magistrati hanno notificato l’avviso di conclusione indagine all’assassino reo confesso Gaetano Maranzano che rischia la condanna all’ergastolo. È accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Le analisi dei carabinieri del Ris nei mesi scorsi hanno confermano che il giovane di 21 anni è stato assassinato con la pistola calibro 9 che Maranzano, 28 anni, ha consegnato al momento dell’arresto.