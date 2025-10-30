Palermo: vigili urbani aggrediti da uomo in monopattino

Due vigili urbani sono stati aggrediti a Palermo da un uomo che avevano fermato mentre procedeva in monopattino in pieno centro storico. «Non è la prima volta, si è già verificato qualche settimana fa ai Quattro Canti. La stessa situazione si è ripetuta nuovamente oggi a segno del fatto che non è assolutamente vero che la Polizia Municipale rimane a guardare. Piuttosto prende anche gli schiaffi per garantire il rispetto delle regole», ha detto il comandante della polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello, a margine dell’aggressione. I vigili urbani sono stati aggrediti questa mattina in via Maqueda, durante una delle operazioni congiunte con la Polizia per il controllo del territorio all’interno della zona rossa.