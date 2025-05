Palermo, parcheggiatore abusivo aggredisce due vigili urbani in moto

Foto di Comune di Palermo

Mattinata di tensione nei pressi del teatro Politeama, a Palermo, dove due agenti motociclisti della polizia municipale sono stati aggrediti da un parcheggiatore abusivo. I vigili avevano fermato l’uomo per un controllo di routine e per identificarlo, ma sono stati improvvisamente aggrediti.

L’intervento di ulteriori pattuglie ha permesso di bloccare l’aggressore, che è stato sottoposto a fermato Per lui è stato disposto il giudizio per direttissima. I due agenti, feriti nell’aggressione, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L’episodio ha riacceso i riflettori sulle condizioni di lavoro degli agenti della polizia municipale. «Questi episodi si ripetono con troppa frequenza – ha dichiarato Nicola Scaglione, segretario del sindacato Cisal Csa –. Le aggressioni contro i nostri agenti sono in aumento, anche perché i controlli sul territorio si sono intensificati. Ma il personale continua a essere insufficiente per rispondere alle esigenze di una città complessa come Palermo».