Palermo, 22enne ucciso a colpi di pistola dopo una rissa in discoteca

Un giovane di 22 anni, Rosolino Celesia, è stato ferito con colpi di pistola, in via Pasquale Calvi a Palermo, nel corso di una lite verso le 3 di notte. Trasportato nell’ospedale al Civico, probabilmente da qualche conoscente, è morto poco dopo il suo arrivo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo.

Secondo quanto emerso finora, la rissa sarebbe scoppiata all’interno della discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi, pare vicino ai bagni del locale. Il giovane sarebbe stato colpito con due colpi di pistola al torace e al collo. Gli agenti della scientifica hanno trovato qualche altra ogiva, segno che sono stati esplosi più colpi. Le indagini sono condotte dalla polizia e sono in corso i rilievi da parte della scientifica. Intanto, gli inquirenti hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca e della zona.