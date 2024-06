Incidente a Palermo, operaio della Rap investito da una macchina: l’automobilista è fuggito

Foto di Dario De Luca

Un operaio della Rap è stato investito da un’auto a Palermo. L’uomo – operaio interinale della Rap (Risorse Ambiente Palermo), che nel capoluogo siciliano si occupa della raccolta dei rifiuti – è stato travolto da un’auto in via Villagrazia. L’incidente sarebbe successo vicino alla guardia medica, dove l’operatore stava raccogliendo dei rifiuti assieme a dei colleghi. L’auto sarebbe arrivata all’improvviso e l’avrebbe investito – l’impatto sarebbe stato violento – facendolo cadere sull’asfalto. L’uomo è stato soccorso dal 118, che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. È rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata. La polizia municipale sta indagando per cercare di risalire all’automobilista.