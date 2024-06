Scicli, incendio in una casa: 70enne ricoverato in prognosi riservata

Foto di Max Kukurudziak su Unsplash

La sua casa è andata a fuoco e ora è in Rianimazione. A Scicli, in provincia di Ragusa, un 70enne è stato soccorso dai carabinieri mentre parte della sua casa stava bruciando. L’uomo era a terra svenuto quando due carabinieri della compagnia di Modica sono riusciti a portarlo fuori dall’abitazione e – in attesa del personale medico – a prestare le prime cure. Utilizzando un estintore, i militari sono riusciti a spegnere l’incendio.

Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco, l’incendio sarebbe scaturito accidentalmente, a causa di una candela in cera lasciata accesa. Il 70enne è stato trasportato prima al pronto soccorso di Modica, poi – dopo le prime cure – è stato trasportato con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania; qui l’uomo è stato ricoverato in Rianimazione e la sua prognosi è riservata. Il 70enne ha ustioni sul 15 per cento del corpo. Anche i due militari sono stati visitati dal personale medico per una lieve intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi.