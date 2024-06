A Ragusa la truffa dell’esame per la patente si nasconde sotto la maglietta

Una telecamera a forma di bottone nascosta sotto la maglietta per tentare di truccare l’esame della patente. A scoprire lo stratagemma sono stati gli agenti di Ragusa che hanno denunciato diverse persone.

Nei giorni scorsi, i poliziotti di Ragusa hanno scoperto che i partecipanti all’esame per la patente stavano utilizzando un sofisticato strumento audio-video cucito nei vestiti: una telecamera a forma di bottone per t-shirt nascosta e collegata a un cellulare con connessione wifi. In questo modo, avrebbero chiesto suggerimenti all’esterno per avere le risposte esatte durante lo svolgimento degli esami teorici per il

rilascio della patente negli uffici della motorizzazione civile di Ragusa. Gli autori sono stati denunciati e la strumentazione è stata sequestrata.