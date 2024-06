Revoca della parità a diplomifici siciliani. Valditara: «Garantire standard di qualità agli studenti»

«Oggi annunciamo la conclusione del piano straordinario di vigilanza contro il fenomeno dei diplomifici». Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. I controlli hanno riguardato settanta scuole paritarie di II grado in Campania, Lazio e Sicilia.

«Nessuna tolleranza verso chi non rispetta la legge. Ribadiamo il nostro impegno costante – ha aggiunto Valditara – per garantire standard di qualità a tutti gli studenti, che frequentano scuole statali o paritarie». Il piano straordinario di vigilanza contro il fenomeno dei diplomifici è stato promosso dal Mim (il ministero dell’Istruzione e del Merito) a novembre scorso. Per 47 di queste direzioni scolastiche regionali sono già state avviate le procedure per la revoca della parità.