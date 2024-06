Incidente ad Acireale, 16enne travolta da un’auto: è ricoverata al Cannizzaro di Catania

Una 16enne è stata investita ad Acireale, in provincia di Catania. Nell’incidente – che sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri – la ragazza avrebbe riportato dei forti traumi. La 16enne sarebbe stata travolta da un’auto in via Salvatore Vigo. La ragazzina è stata portata all’ospedale Cannizzaro di Catania, nel quale è ricoverata per forti traumi cranici e facciali. Con la 16enne ci sarebbe stata un’altra persona, che non avrebbe riportato nessuna ferita. Sull’incidente indagano i carabinieri di Acireale.