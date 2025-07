Palermo, targa commemorativa in via Torino per Aldo De Franchis, scomparso due anni fa

La via Torino da oggi è dedicata ad Aldo De Franchis, primo direttore dell’Ersu di Palermo (Ente regionale del diritto allo studio, ex Opera Universitaria) e cittadino che si è contraddistinto per l’ammirevole partecipazione sociale. L’affissione della targa toponomastica, promossa dalla prima circoscrizione del comune di Palermo nella persona del vice presidente Antonio Nicolao e dalla famiglia del de cuius, è il meritato riconoscimento ad una persona e ad un dirigente che ha fatto della sua vita e del suo lavoro una missione sociale: quella di motivare il suo personale, ascoltare e sostenere i diritti degli studenti, soprattutto quelli più deboli e accompagnarli nel loro percorso di studio aiutandoli a costruire progetti di vita e non solo di carriera. Un manager dalle grandi doti umane accompagnate da senso pratico, lungimiranza e capacità di trovare soluzioni ai problemi.



Come lo hanno ricordato i figli, Aldo de Franchis non era un manager legato a titoli e posizioni, ma un uomo guidato da un’idea di stato sociale che ha come obiettivo quello di consentire a chi è in difficoltà di uscire da una situazione di disagio per trovarne una migliore. Padre Cosimo Scordato, amico storico di Aldo de Franchis, lo ricorda per la generosità, il grande senso civico e rispetto per la legalità e per le numerose iniziative di volontariato prestate fin da giovane. L’assessore Fabrizio Ferrandelli, con grande commozione, ne ha esaltato il coraggio delle idee, il suo andare spesso anche controcorrente, la passione per il bene comune e per le persone nelle quali riponeva fiducia e grandi speranze.

Questa targa, dal valore simbolico, serve per scolpire sulla pietra il ricordo di un uomo che con il confronto, il sorriso, con la presenza spesso paterna e affettuosa, è riuscita a seminare idee e coltivare nei giovani l’idea realizzabile di un futuro, il migliore possibile. Questo il messaggio più importante emerso da chi è intervenuto questa mattina alla cerimonia insieme all’auspicio che questa città, sempre più lacerata da conflitti e scontri verbali, possa seguire l’esempio di uomini come Aldo De Franchis che hanno fatto del dialogo e la cura delle relazioni, i principi fondanti di una vita. La. Città di Palermo ha bisogno di persone come Aldo del Franchis che con dedizione, coraggio e determinazione, hanno creduto in una società migliore di quella attuale.

«Vorrei riuscire ad avere una parte della sua capacità di dialogo con il territorio- dichiara Antonio Nicolao – ma soprattutto con i ragazzi del quartiere infatti, Aldo, attraverso i suoi arbitraggi delle partite di calcio, riusciva a costruire per loro un punto di riferimento».