Palermo, pizzicato mentre getta i rifiuti per strada: minacce alla consigliera Giulia Argiroffi

«Che cazzo fai la foto? Te lo spacco il telefono». È la minaccia di un cittadino palermitano, pizzicato a gettare la spazzatura in strada davanti a una scuola in via Valverde, traversa di via Roma, a Palermo. Davanti ai rimproveri della consigliera comunale Giulia Argiroffi – e al tentativo di documentare l’atto di inciviltà con un video (guarda sopra) -, l’uomo ha iniziato a insultarla e minacciarla. «La butto addosso a te se fai ancora facce», ha continuato brandendo ancora i sacchetti di rifiuti in mano, rivolto alla consigliera alla presenza del figlio, che ha provato a portare via la madre temendo che la situazione degenerasse. Argiroffi, ex M5s, è stata rieletta in consiglio comunale con Più Europa – Azione, per poi aderire al gruppo consiliare Oso.