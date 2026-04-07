stadio Renzo Barbera

Il governo Schifani parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo in vista dei campionati europei del 2032 che la città si candida a ospitare. L’impegno è stato formalizzato oggi nel corso di un incontro istituzionale a Palazzo d’Orléans. A firmare l’accordo il presidente della Regione, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Innovativo progetto di riqualificazione

Il progetto, che include non solo il rifacimento dell’impianto sportivo ma anche la riqualificazione dell’area circostante, prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro. La copertura finanziaria sarà garantita da una partnership pubblico-privata. Infatti, più della metà della cifra sarà messa a disposizione direttamente dalla società Palermo Calcio. La parte restante sarà invece a carico della Regione, del Comune e dello Stato.

Entro il mese di maggio dovrà essere definito e perfezionato l’intero quadro dei finanziamenti, mentre entro il prossimo 31 luglio il progetto dovrà essere trasmesso alla Uefa, che provvederà a verificarne la conformità ai criteri e agli standard tecnici richiesti.