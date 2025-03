Incendio in un appartamento a Palermo: cinque persone intossicate

Foto da vigili del fuoco di Palermo su Facebook

La scorsa notte un incendio ha distrutto un appartamento in via Archimede, a Palermo. L’incendio ha interessato un attico al terzo piano di una palazzina. La famiglia residente – marito, moglie e tre bambini – è stata trasferita in ospedale con sintomi di intossicazione; altri tre nuclei familiari sono stati sgomberati. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Per l’intervento di spegnimento, che è durato alcune ore, sono state necessarie diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso i sopralluoghi.