Palermo, furto di gioielli e di orologi Rolex in due appartamenti

Due furti in due diversi appartamenti a Palermo. Il primo si è verificato in via Grotte Partanna, il secondo in via Ignazio Gioè. In entrambi i furti sono stati portati via dei gioielli, dei soldi e anche dei Rolex, orologi di grande valore. In entrambi i casi il valore della refurtiva è di diverse decine di migliaia di euro. Indaga la polizia. Nelle scorse settimane altri due furti di Rolex: uno in via Antonello da Messina, l’altro in via Gaetano Mosca.