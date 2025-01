Si è dimesso il direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo

Roberto Colletti, direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo, si è dimesso dall’incarico. Lo rendo noto un comunicato della Regione siciliana. La nota spiega che Colletti ha «rassegnato le sue dimissioni dall’incarico per motivi personali con una lettera inviata stamattina al presidente della Regione, Renato Schifani. Il presidente – continua la nota – ha ringraziato Colletti per il lavoro svolto in tutti questi anni nel settore sanitario con grande professionalità e spirito di abnegazione. Colletti – conclude la nota – in passato, è stato anche manager dell’ospedale Civico e direttore amministrativo del Policlinico, del Cervello e di Villa Sofia, a Palermo, oltre che amministratore unico della Seus 118».

Le dimissioni di Colletti arrivano dopo quelle di Aroldo Gabriele Rizzo, che il 10 gennaio scorso ha lasciato l’incarico di direttore sanitario della stessa azienda ospedaliera. In quei giorni Schifani aveva convocato Colletti, Rizzo e il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, Luigi Guadagnino, «per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero Villa Sofia», aveva scritto la Regione in una nota. In quei giorni si era saputo che il 76enne Giuseppe Barbaro era morto all’ospedale Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero, mentre aspettava di essere operato per una frattura.