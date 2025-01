Si è dimesso il direttore sanitario dell’ospedale Villa Sofia di Palermo

Il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, si è dimesso. A comunicare la decisione al presidente della Regione Renato Schifani è stato il direttore generale Roberto Colletti.

Schifani, intanto, ha convocato Coletti per lunedì pomeriggio a Palazzo d’Orléans. L’incontro servirà per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero Villa Sofia. Ieri pomeriggio il presidente aveva ricevuto proprio il direttore sanitario e anche il direttore amministrativo Luigi Guadagnino.

É di qualche giorno fa la notizia di un’inchiesta aperta dalla procura di Palermo dopo la denuncia dei familiari di un uomo morto dopo 17 giorni di ricovero all’ospedale Villa Sofia in attesa di essere operato per una frattura. Nei giorni precedenti, Schifani aveva fatto un sopralluogo proprio nel reparto di Ortopedia del nosocomio dove erano stati segnalati diversi disservizi e pazienti in attesa di interventi chirurgici per fratture.