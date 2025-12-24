Comune di Palermo affida controlli in alcune aree a vigilanza privata

24/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

L’amministrazione comunale di Palermo affidato i controlli al gruppo di vigilanza privata Sicurtransport, da oggi fino all’1 gennaio, un servizio di vigilanza in alcune aree strategiche della città. In particolare quelle in cui si trovano immobili e strutture comunali. Il servizio, secondo il Comune, andrà ad integrare e rafforzare il controllo del territorio svolto dalla polizia municipale. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico.

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo

«Con questo intervento – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – l’amministrazione comunale rafforza il presidio del territorio in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il patrimonio pubblico e affiancare in maniera efficace il lavoro della polizia municipale. Si tratta di una scelta concreta e mirata. Che risponde alle esigenze della città e consente una presenza più capillare nelle aree a maggiore afflusso e in quelle dove insistono beni comunali».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Regione, è l’ora del rimpasto di giunta: ecco i nomi in campo
Leggi la notizia

L’amministrazione comunale di Palermo affidato i controlli al gruppo di vigilanza privata Sicurtransport, da oggi fino all’1 gennaio, un servizio di vigilanza in alcune aree strategiche della città. In particolare quelle in cui si trovano immobili e strutture comunali. Il servizio, secondo il Comune, andrà ad integrare e rafforzare il controllo del territorio svolto dalla polizia municipale. […]

Scoperto mentre cerca di introdurre droga all’Ucciardone, prende a testate un poliziotto
Leggi la notizia

L’amministrazione comunale di Palermo affidato i controlli al gruppo di vigilanza privata Sicurtransport, da oggi fino all’1 gennaio, un servizio di vigilanza in alcune aree strategiche della città. In particolare quelle in cui si trovano immobili e strutture comunali. Il servizio, secondo il Comune, andrà ad integrare e rafforzare il controllo del territorio svolto dalla polizia municipale. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
di

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze