L’amministrazione comunale di Palermo affidato i controlli al gruppo di vigilanza privata Sicurtransport, da oggi fino all’1 gennaio, un servizio di vigilanza in alcune aree strategiche della città. In particolare quelle in cui si trovano immobili e strutture comunali. Il servizio, secondo il Comune, andrà ad integrare e rafforzare il controllo del territorio svolto dalla polizia municipale. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico.

«Con questo intervento – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – l’amministrazione comunale rafforza il presidio del territorio in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il patrimonio pubblico e affiancare in maniera efficace il lavoro della polizia municipale. Si tratta di una scelta concreta e mirata. Che risponde alle esigenze della città e consente una presenza più capillare nelle aree a maggiore afflusso e in quelle dove insistono beni comunali».