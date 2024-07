Palermo, sequestrato lo stabilimento balneare Camarao: multe per oltre diecimila euro

Foto di turismo.comune.palermo.it

Avrebbe fatto da ristorante, ma non aveva i permessi. A Palermo lo stabilimento balneare Camarao è stato sequestrato dalla polizia municipale. Il Camarao si trova sul lungomare Cristoforo Colombo, nella frazione marinara dell’Addaura. Durante i controlli è stato accertato che l’ingresso era regolamentato da due addetti al servizio di sicurezza. A quanto si apprende, lo stabilimento avrebbe fatto da ristorante con annesso intrattenimento musicale. L’evento sarebbe stato gestito da un dj, fornito di impianto di amplificazione professionale. Durante i controlli erano presenti 125 persone, che sono state tutte identificate.

L’immobile – che si trova in un fabbricato di proprietà del demanio marittimo – presenta una destinazione d’uso esclusivamente per attività nautico sportiva; la cucina, quindi, sarebbe stata abusiva. Al proprietario del Camarao sono state fatte multe per oltre 10mila euro.