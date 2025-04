Misterbianco, muore bimba dopo essere stata lanciata dal balcone

Foto di Dario De Luca

Una bambina di pochi mesi è morta dopo essere stata lanciata dal secondo piano di uno stabile in territorio di Misterbianco, in provincia di Catania. La dinamica di quanto accaduto inizialmente non era ancora chiara e non c’erano conferma sul fatto che la piccola fosse stata lanciata o meno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è stato chiesto l’intervento di due ambulanze del 118. La bambina è stata trasferita in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania ma non c’è stato nulla da fare. Il secondo mezzo di soccorso è stato richiesto per dare assistenza al padre.

Alla centrale operativa, secondo quanto risulta a MeridioNews, in un primo momento era stata chiesta assistenza per una presunta aggressione, dopo è emerso che il padre avrebbe messo in atto dei gesti di autolesionismo per la disperazione, oltre a essere stato colto da malore. I carabinieri intanto hanno preso in consegna la mamma che è stata condotta nella locale caserma. La sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine con il coordinamento della procura di Catania. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo. Sul posto si sta recando anche il sostituto procuratore di turno.