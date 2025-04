Gli interventi di Terna sulla rete elettrica nel Comune di Tremestieri Etneo

Terna informa la cittadinanza che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV San Giovanni Galermo–San Giovanni La Punta, sono attualmente in corso le opere civili propedeutiche alla posa dei cavi in alta tensione nel territorio Comunale di Tremestieri Etneo.

Nei prossimi giorni, le attività di scavo interesseranno via Leonardo da Vinci, via Gravina, via Cavour, via Marconi e via Roma: tratte stradali particolarmente trafficate e, in alcuni casi, caratterizzate da carreggiate di larghezza ridotta. I lavori saranno eseguiti in maniera itinerante su porzioni limitate del tracciato e in fasi successive, con adeguata segnalazione tramite cartellonistica di cantiere, al fine di contenere il più possibile i disagi per residenti e automobilisti. La durata complessiva dell’intervento è stimata in circa quattro mesi, al termine dei quali verrà effettuato il rifacimento degli asfalti lungo le strade interessate.

Il progetto è svolto in collaborazione e coordinamento con l’ufficio tecnico e la polizia locale del Comune di Tremestieri Etneo e mira a potenziare la magliatura e la sicurezza della rete elettrica locale, soggetta a un significativo incremento del carico durante i mesi estivi. L’intervento prevede, inoltre, la demolizione di tre linee elettriche aeree per un totale di circa 30 chilometri e 107 sostegni, che attraversano aree densamente abitate limitrofe al Comune.