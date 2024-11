Palermo, 29enne segregata in casa e violentata: arrestato il compagno

Sarebbe stata sequestrata in casa e violentata dal suo compagno. A Palermo un 30enne è stato arrestato dai carabinieri: le accuse sono violenza sessuale e maltrattamenti. L’uomo, di origine tunisina, avrebbe segregato in casa la compagna – sua connazionale – e l’avrebbe violentata e maltrattata. L’uomo avrebbe costretto la donna a tagliarsi fuori dal mondo, senza alcuna libertà di uscire di casa né tantomeno di avere contatti con altre persone: pare sia stata anche privata del cellulare. Le indagini sono iniziate a dicembre 2023, quando in via Maqueda – a Palermo – i carabinieri hanno notato una lite furiosa tra la 29enne e il 30enne. I militari hanno soccorso la donna, che ha denunciato violenze e soprusi.

Dalle indagini emerge che la prigionia della donna sarebbe stata segnata anche da violenze fisiche e psicologiche, da ripetuti abusi e minacce di morte: pare che, per farla tacere, il 30enne l’avrebbe minacciata di rimpatriarla, visto che la donna è arrivata in Italia clandestinamente. Durante i due mesi di permanenza in Italia ogni tentativo di fuga della 29enne sarebbe stato vano, perché l’uomo l’avrebbe sempre ritrovata e riportata a casa. Questo fino alla lite di dicembre scorso, alla quale hanno assistito i carabinieri. In seguito, nonostante la donna fosse stata portata in una struttura protetta, il 30enne avrebbe tentato di avere contatti con lei e le avrebbe promesso una relazione più felice qualora lei avesse ritirato la querela nei suoi confronti. Il rifiuto della donna avrebbe scatenato l’ennesima reazione di ira e di violenza fisica dell’uomo nei confronti della ex compagna. Ora il 30enne si trova nel carcere Lo Russo – Pagliarelli di Palermo.