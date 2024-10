Palazzolo Acreide, rifiuta un rapporto sessuale e viene presa a pugni: arrestati due giovani

Avrebbe rifiutato un rapporto sessuale e loro l’avrebbero picchiata. A Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, un 19enne e un 21enne sono stati arrestati: le accuse sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni personali commesse nei confronti di una donna di 54 anni. Gli arresti sono scaturiti dalla denuncia della donna, che alle forze dell’ordine ha riferito di aver subìto violenza da parte dei due ragazzi, entrambi con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Dalle indagini – effettuate anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza pubblica e privata – sarebbe emerso che i due ragazzi, conoscenti della donna, sarebbero andati a casa di lei per farle compagnia, visto che l’abitazione era al buio perché temporaneamente senza corrente elettrica.

I due, però, avrebbero tentato un approccio sessuale. Al rifiuto della donna, il 21enne l’avrebbe colpita al volto con pugni e schiaffi e le avrebbe procurato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il 19enne avrebbe assistito alle violenze e avrebbe registrato un video con il proprio cellulare. Prima di scappare, i due avrebbero rubato 100 euro dalla borsa della donna. Il 21enne è stato arrestato e portato nel carcere siracusano Cavadonna, il 19enne è stato messo ai domiciliari.