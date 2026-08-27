Marsala, ossa umane e teschi in un secchio per la differenziata al cimitero

27/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ossa umane e teschi all’interno di un secchio per la raccolta differenziata. È quanto è stato trovato al cimitero di Marsala, nel Trapanese. La fotografia della scoperta è stata scattata da un cittadino che si era recato nel camposanto per portare un fiore ai propri cari e successivamente ha iniziato a circolare online.

La denuncia della consigliera comunale

A commentare quanto accaduto è stata la consigliera comunale di Marsala Eleonora Milazzo, che ha affidato ai social la propria reazione. «Di fronte a questa immagine sono rimasta ferma», ha scritto, spiegando di non voler «far finta di non vedere» quanto accaduto. Per la consigliera si tratta di un episodio «gravissimo e inaccettabile». Milazzo ha sottolineato il particolare significato del luogo: «Chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi».

«I nostri defunti meritano dignità»

La consigliera ha definito la scena «dolore vivo», ribadendo che il rispetto per i defunti dovrebbe essere prioritario. «Il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa», ha scritto Milazzo, auspicando che l’Amministrazione comunale svolga tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e fare piena luce sulla presenza di resti umani nei contenitori per la raccolta differenziata. «I nostri defunti meritano dignità», ha concluso la consigliera. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla presenza delle ossa e dei teschi nel secchio e le eventuali responsabilità nella gestione e nello smaltimento dei resti.

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