Cacciatore ferito accidentalmente da colpo fucile in Sicilia

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Una battuta di caccia si è conclusa con il ferimento di un cacciatore, raggiunto alla gamba destra da un colpo che sarebbe partito accidentalmente dal fucile dell’amico che era con lui. L’incidente è avvenuto nelle campagne di contrada Cilona, a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Secondo quanto riferito dal ferito, l’uomo avrebbe sentito uno sparo e subito dopo avvertito un forte dolore alla gamba. Il compagno di caccia si sarebbe immediatamente prodigato per soccorrerlo. Il cacciatore è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Licata, dove è stato sottoposto agli accertamenti. Diagnosi e prognosi sono ancora da definire. Gli agenti del commissariato hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e sequestrato il fucile semiautomatico calibro 12 dal quale sarebbe partito il colpo e 27 cartucce.