Bellini International Context: lo spettacolo La follia romantica e le parafrasi

Prosegue la VI edizione del Bellini International Context con una serata interamente dedicata al mito romantico della follia in musica. Appuntamento martedì 22 settembre alle ore 21.00 al Cortile Platamone di Catania con il concerto La follia romantica e le parafrasi – Scene liriche e parafrasi d’opera tra sogno e follia, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Protagonisti della serata due giovani e affermate voci del panorama lirico internazionale, i soprani Claudia Ceraulo e Rocío Faus, affiancate da un ensemble strumentale d’eccezione: Ruben Micieli al pianoforte, Salvatore Vella al flauto, Andrea Waccher al violoncello e Nicola Malagugini al contrabbasso.

Il concerto rievoca, nella migliore tradizione del salotto romantico ottocentesco, il dialogo tra le grandi pagine vocali e le loro raffinate trascrizioni strumentali, destinate a dilettanti di solidissima formazione e sensibilità musicale. La prima parte è un confronto ravvicinato tra le tre più celebri e fortunate scene di pazzia dell’opera italiana del primo Ottocento: un momento di distacco dalla realtà, di dissociazione dell’io, diviso tra le imposizioni sociali e il desiderio di sognare un altrove impossibile. Nella seconda parte, invece, esplora il fiorire delle parafrasi strumentali, che far rivivere questo mondo interiore non solo alla voce ma agli strumenti solisti. Il Festival è promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Una serata che restituisce intatto il fascino del teatro belliniano, tra canto, sogno e virtuosismo.