Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, Maria Lucia Furnari è la nuova direttrice sanitaria

Foto del profilo Facebook Marilù Furnari

Maria Lucia Furnari è la nuova direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. Ex direttrice sanitaria dell’ospedale dei Bambini, successivamente è passata all’assessorato regionale alla Salute: dal febbraio 2023 dirigeva il servizio formazione del Dipartimento attività sanitarie osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato. Furnari prende il posto di Aroldo Gabriele Rizzo, che il 10 gennaio scorso si era dimesso, dopo settimane di caos e di polemiche sulla gestione dell’azienda ospedaliera. In quei giorni si era dimesso anche l’allora direttore generale Roberto Colletti, che il 5 febbraio è stato sostituito da Alessandro Mazzara.

In quei giorni Schifani aveva convocato Colletti, Rizzo e il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, Luigi Guadagnino, «per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero Villa Sofia», aveva scritto la Regione in una nota. In quei giorni si era saputo che il 76enne Giuseppe Barbaro era morto all’ospedale Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero, mentre aspettava di essere operato per una frattura. «Con la designazione della nuova direttrice sanitaria si è completata la squadra della direzione strategica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, guidata dal manager Alessandro Mazzara, affiancato dal direttore amministrativo, Luigi Guadagnino», dice una nota della stessa azienda.