Il cielo del mese di giugno 2026 si prospetta pieno di cambi felici, con un oroscopo pronto a stupirvi. Il mese inizia subito con l’entrata di Venere in Cancro il 3 giugno e un messaggio chiaro: viva l’amore per tutti i segni d’acqua. Poi sarà la volta della Luna nuova in Gemelli, che rimette le emozioni a posto per i segni d’aria. Saturno, a sorpresa, retrograda in Pesci, assicurando sempre ai segni d’acqua, dal 17 in poi, maggiore stabilità e il compimento di qualche promessa. Stupenda, poi, l’entrata del Sole in Cancro, che garantirà l’inizio dell’estate, potenziando sempre i segni d’acqua. Ma, mentre Mercurio retrograda dal 29 in Cancro, anche i segni di fuoco avranno il loro trionfo con l’ingresso di Giove in Leone. E gli altri? Scopritelo nelle previsioni della nostra rubrica astrologica, segno per segno.

Ariete

Un magnifico mese per voi Ariete, che siete sulla cresta dell’onda al lavoro e con la chiara volontà di stare bene. In amore Venere diventa capricciosa all’inizio del mese, e non riuscirete presto a riprendere le fila. Ma vi libererete di Saturno per un po’: rimandate, quindi, alcune cose e cercate di mettere a fuoco altre che riguardano la qualità della vostra vita, che sta mutando in positivo. Gran finale il 30 giugno 2026, con l’ingresso di Giove in Leone che trasforma il vostro oroscopo del mese con fortuna e positività. N.B. La luna in Gemelli porterà molta fortuna ai single del segno!

Toro

Un magnifico periodo per voi Toro: tra la forza di Marte che è ancora con voi e la benevolenza di Venere. Non desidererete altro che tornare in pista con ritrovato entusiasmo e un bel senso dell’ironia, che vi rende più comunicativi e aperti a nuovi incontri. Nel vostro cielo zodiacale, anche Saturno può aiutare a dare una piccola certezza in più, tornando compatibile, seppure lentamente retrogrado, al vostro cielo. Giugno 2026 è un mese pieno di novità e proposte realizzabili, ma nel vostro oroscopo nulla si oppone alla vostra felicità. Solo Plutone insinua qualche dubbio, che scioglierete. A fine mese, invece, salutate un Giove che vi ha dato tanto e vi ha convinti che potete farcela da soli.

Gemelli

Per i Gemelli questo giugno 2026 sarà una grande avventura. Con Urano che vi spinge a decisioni spericolate, che troveranno conferma già a fine mese. La forza del Sole sarà con voi fino a giorno 20, ma la notizia più bella è il ritorno di Giove amico che vi garantisce una maggiore fortuna in termini economici. Saturno che retrograda vi fa avere qualche dubbio su un passato che non riuscite a superare, mentre il presente diventa vorticosamente agitato e pieno di novità a ripetizione. Ma niente paura: splendida sarà la Luna nuova nei vostri gradi, che vi restituirà la soluzione emotiva per tutto.

Cancro

Un cielo splendido per voi che, in questo giugno 2026, guadagnate Venere e perdete Giove, che ha fatto per voi tutto ciò che si poteva. Il vostro cielo si accende d’estate dopo il 21, dando inizio alla vostra meravigliosa stagione. Che vi fa guadagnare i frutti di quanto avete faticosamente investito negli ultimi anni. Non sperate di aggiustare qualcosa: piuttosto costruite da zero nuove realtà, nuovi elementi e nuove forme di lavoro. E colmate le distanze in amore. Inizia un periodo di risalita molto importante che, mi raccomando, non deve essere intaccato per nessun motivo.

Leone

Eccovi fulgidi e ruggenti, in questo mese che incorona voi Leone, ancora una volta, i re dello zodiaco. Partiamo dalla fine, ovvero da giorno 30, quando Giove vi renderà invincibili e segnerà un periodo di espansione, fortuna e grande crescita lavorativa e sentimentale. Venere si prenderà un mesetto ancora per decidere cosa fare di se stessa. E compiere, infine, una scelta troppo a lungo rimandata. Il vostro destino, questo mese, sembra ripercorrere molte tappe importantissime. E prendere in maniera molto seria la possibilità di investire bene nella propria vita. Ma anche di nutrire ambizione aspirazioni. La Luna in Gemelli, intanto, vi fa capire chi avete veramente dalla vostra parte e chi no.

Vergine

Netta ripresa, in questo giugno 2026, per voi Vergine, che ora dovrete solo pensare a come stare bene e l’oroscopo intende davvero aiutarvi. I nati sotto il segno stanno vivendo un momento di presa di coscienza di com’è fatta la propria vita. E rinunceranno volentieri a sopportare cose e persone che sembrano non collaborative, disfattiste e poco inclini ad avere la vostra stessa visione. Per ciò che concerne il livello economico, con la retrogradazione di Saturno proverete a varare una politica di risanamento del patrimonio e nuove estensioni possibili. Non tiratevi indietro e date il massimo.

Bilancia

Giugno 2026, con i Bilancia, si comporterà molto bene. Considerato che che elimina dal vostro cielo, seppure temporaneamente, un nemico potente: ovvero l’opposizione di Saturno. Che vi ha tarpato le ali per un lungo periodo, assistendo adesso a un alleggerimento. Mentre la Luna in Gemelli vi renderà di nuovo socievolissimi, eccovi pronti a vivere un mese pieno di emozioni. Venere in Cancro non sarà piacevole e dovrete un po’ rivedere e curare meglio le aspettative nell’ambito di coppia. Ma la bella notizia è che, a fine mese, Giove torna amico e promette di lavorare meglio in squadra , risanando anche le condizioni economiche.

Scorpione

Giugno 2026 inizia, per voi Scorpione, con una Venere in Cancro di trigono molto soddisfacente: l’oroscopo segnala un vero e proprio trionfo, per voi, in amore. Mentre Marte, ancora in opposizione dal Toro, tiene alto il livello della passione in maniera provocatoria e seduttiva. Saturno vi da anch’esso un assist davvero importantissimo e vi aiuta, seppure lentamente, a recuperare qualche situazione al lavoro. La Luna Nuova in Gemelli, infine, vi aiuta a compiere molte evoluzioni interiori, facendo maturare qualcosa dal passato. Alcuni di voi potrebbero ricevere notifiche riguardanti eredità o questioni familiari.

Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato un mese che amerete moltissimo e che è bene raccontare dalla fine. Poiché la bella notizia è che Giove, il vostro pianeta che non vi parlava da tanto tempo, sarà in un magnifico trigono da giorno 30. Prima di questo passaggio, sarà la Luna in Gemelli ad aiutarvi a comprendere la vera natura delle vostre relazioni. E se volete ancora nutrirle, oppure no. Per un po’ perderete l’appoggio di Saturno, che vi rende saldi e sicuri al lavoro. E, probabilmente, comincerete a nutrire ragionevoli dubbi in questo ambito.

Capricorno

Il cielo, per voi Capricorno, dà subito un’avvisaglia positiva: con un Saturno che ritorna per qualche tempo compatibile. La passione di Marte continua per tutto il mese di giugno 2026. E le provocazioni di Venere generano un momento davvero molto dinamico in amore, tanto da spingervi a compiere qualche passo significativo. La Luna in Gemelli vi aiuterà a comprendere come mettere le cose a posto nella vostra routine quotidiana. Ma la notizia più bella è che Giove non sarà più in opposizione e garantirà per voi un assetto più stabile economicamente. Non foss’altro perché promette di misurare le uscite.

Acquario

Bellissimo cielo per voi Acquario in questo giugno 2026, con un oroscopo all’altezza. Il passaggio a voi più caro sarà la Luna nuova in Gemelli, che accenderà per voi un amore inaspettato, che si scatena e vi rende sempre più originali e ispirati. La fantasia e la capacità di improvvisazione al lavoro saranno utilissime: c’è molta carne al fuoco, ma sarete presenti con la vostra infallibile capacità di stupire tutti. Niente paura in amore: soltanto Giove, cambiando segno zodiacale e arrivando in Leone, potrebbe generare uno spostamento di assi all’interno della vostra famiglia e rendere le spese un po’ più elevate.

Pesci

Per voi Pesci, questo giugno 2026 risulta molto importante per più di un motivo. Il più pregnante è che riaccoglierete Saturno nei vostri gradi. Ma non solo: la Luna sarà svelatrice di una serie di cose e persone, che pensavate essere in un modo anziché in un altro. Perderete l’appoggio di Giove, mentre acquistate già dall’inizio del mese quello della bella Venere, che in amore non farà mancare nulla. Alcune collaborazioni, inoltre, potrebbero cessare, dandovi modo di fare spazio a progetti nuovi. E a una ritrovata voglia di ottenere di più in ambito lavorativo.