È in miglioramento il bollettino medico dei ragazzi feriti ieri nell’incidente che ha coinvolto lo scuolabus su cui viaggiavano a Mazara del Vallo. La direzione dell’Asp di Trapani fa sapere che tre minori sono stati dimessi ieri sera, mentre un 16enne è ancora ricoverato a Mazara ma le sue condizioni sono stabili. Così come i tre fratelli minorenni ricoverati a Palermo, di cui uno con una frattura. Sarebbero in buone condizioni anche i 4 minori portati all’ospedale di Trapani e i 3 ricoverati Marsala. Tre adulti, poi, sono ancora ricoverati a Mazara: presto uno di loro sarà trasferito in Ortopedia a Marsala. Gli altri ragazzi hanno riportato solo lievi escoriazioni, così gli altri adulti coinvolti, tra cui il guidatore del Suv con cui lo scuolabus si è scontrato.