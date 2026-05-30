Foto Chiara Borzì

Catania, si schianta con la mini car contro una macchina parcheggiata

30/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si schianta con la mini car contro una macchina parcheggiata, lungo via Vincenzo Giuffrida, a Catania. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13. Alla guida del mezzo una ragazza minorenne che, secondo le prime informazioni, avrebbe imboccato la curva a velocità sostenuta, finendo la propria corsa contro un mezzo in sosta nei pressi del chiosco.

Incidente con la mini car in via Giuffrida, sul posto il 118

Per la giovane non ci sono state conseguenze serie ma, essendo che la mini car è rimasto su un fianco, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre la guidatrice dall’abitacolo. Sul posto anche il 118 che ha preso in carico la giovane.

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