Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, si insedia il nuovo direttore generale

Si è insediato il nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello. Si tratta di Alessandro Mazzara (62 anni), che prende il posto del dimissionario Roberto Colletti. Laureato in Giurisprudenza, Mazzara è stato designato dal governo Schifani ed è stato nominato con decreto dell’assessore regionale per la Salute, Daniela Faraoni. Originario di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, Mazzara proviene dall’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Enna, nella quale ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dal novembre 2024. Mazzara, «che ha maturato una lunga esperienza nell’ambito direzionale – dice una nota della Regione – avendo ricoperto numerosi incarichi dirigenziali in altre aziende sanitarie siciliane, in particolare nell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, dove è stato già direttore amministrativo, è stato nominato in qualità di Commissario straordinario, in attesa del completamento dell’iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana.

Le dimissioni di Colletti erano arrivate dopo quelle di Aroldo Gabriele Rizzo, che il 10 gennaio scorso ha lasciato l’incarico di direttore sanitario della stessa azienda ospedaliera. In quei giorni Schifani aveva convocato Colletti, Rizzo e il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, Luigi Guadagnino, «per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero Villa Sofia», aveva scritto la Regione in una nota. In quei giorni si era saputo che il 76enne Giuseppe Barbaro era morto all’ospedale Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero, mentre aspettava di essere operato per una frattura.