Misterbianco, tentato femminicidio: la 49enne è in condizioni critiche

30/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un caso di tentato femminicidio si è registrato nella notte a Belsito, frazione di Misterbianco, nel Catanese. Un uomo di 53 anni, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola con tale violenza da rendere le sue condizioni di salute gravissime. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania e la sua prognosi rimane, al momento, riservata. Mentre il marito è stato arrestato dai carabinieri.

La prima ricostruzione

È circa l’una di notte quanto una delle figlie della coppia chiama il numero unico d’emergenza 112 per chiedere aiuto. La madre, racconta la ragazza, è a terra priva di sensi e con una ferita alla testa. L’operatore che riceve la segnalazione tiene la giovane al telefono, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, per assicurarsi che la situazione non degenerasse ulteriormente. Fin quando sul posto non sono arrivati i militari, che hanno subito fermato l’uomo. E il 118, che ha trasferito la moglie in ospedale, dove la 49enne è stata operata d’urgenza per le gravissime lesioni subite. Ma le sue condizioni rimangono critiche.

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