Partinico, incidente mortale sulla statale 113

Un incidente mortale sta comportando rallentamenti sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula, all’altezza di Partinico, nel Palermitano. Il sinistro riguarda due auto, coinvolte in uno scontro frontale. Che ha provocato la morte di uno dei conducenti. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma al momento si registrano code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas.