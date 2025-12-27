Oroscopo 2026 segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Buone notizie per i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno -, con un oroscopo 2026 fatto di conquiste. C’è poco da invidiarli: i tre, in questo 2025, sono stati spesso messi a dura prova. E l’anno nuovo arriva per raccogliere i frutti del loro impegno. Portando sorprese al Toro, che si è mosso con coraggio progettuale, e leggerezza alla Vergine, sfiancata da 14 anni di opposizione di Nettuno. Il 2026 vedrà poi un baldanzoso Capricorno, che abbandona la tanto temuta insicurezza per un anno di pienezza e nuovi orizzonti (pur con qualche fatica). Ecco gli approfondimenti della nostra rubrica astrologica dedicati al nuovo anno di ciascun segno. Auguri di un buon 2026 a Toro, Vergine e Capricorno, con il vostro oroscopo.