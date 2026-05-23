Foto di Dario De Luca

Incendio al Lido Esagono di Aci Castello: distrutto solarium, si indaga su matrice dolosa

23/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio ha devastato il solarium del Lido Esagono, nella zona della scogliera di Aci Castello, provocando ingenti danni alla struttura balneare. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell’area vicina al mare e il materiale destinato ai lavori di allestimento della nuova terrazza.

L’ipotesi dolosa

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe di natura dolosa. Chi ha appiccato l’incendio, come riporta La Sicilia, avrebbe raggiunto la struttura passando dal versante degli scogli, arrivando nella zona più appartata del litorale. Proprio lì era stata accatastata la legna pronta per il montaggio della terrazza, andata completamente in fumo.

Indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aci Castello e della compagnia di Acireale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno verificando possibili accessi dalla scogliera e analizzando eventuali testimonianze o immagini utili alle indagini.

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