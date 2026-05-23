Un incendio ha devastato il solarium del Lido Esagono, nella zona della scogliera di Aci Castello, provocando ingenti danni alla struttura balneare. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell’area vicina al mare e il materiale destinato ai lavori di allestimento della nuova terrazza. L’ipotesi dolosa Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe di natura dolosa. […]
Foto di Dario De Luca
Incendio al Lido Esagono di Aci Castello: distrutto solarium, si indaga su matrice dolosa
Un incendio ha devastato il solarium del Lido Esagono, nella zona della scogliera di Aci Castello, provocando ingenti danni alla struttura balneare. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell’area vicina al mare e il materiale destinato ai lavori di allestimento della nuova terrazza.
L’ipotesi dolosa
Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe di natura dolosa. Chi ha appiccato l’incendio, come riporta La Sicilia, avrebbe raggiunto la struttura passando dal versante degli scogli, arrivando nella zona più appartata del litorale. Proprio lì era stata accatastata la legna pronta per il montaggio della terrazza, andata completamente in fumo.
Indagini dei carabinieri
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aci Castello e della compagnia di Acireale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno verificando possibili accessi dalla scogliera e analizzando eventuali testimonianze o immagini utili alle indagini.