Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Ambasciatore astrologico non porta pena: l’oroscopo 2026 dei segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – è segnato da qualche difficoltà. Ma anche, nella seconda parte dell’anno, dalle opportune ricompense. Fra i tre, un solo segno può dirsi più aereo che mai: ed è l’Acquario, per cui il 2026 sarà un anno di eccezionale bellezza, che rimette le ali ai fantasisti dello zodiaco. Un anno ricco di eventi planetari per i Gemelli che, aspettando la bella stagione, potranno rifarsi contando su un potentissimo Giove in Leone. Mentre la Bilancia dovrà vedersela con le sue fondamenta: diplomazia e armonia, da non ricercare a tutti i costi, tagliando dove sarà necessario. E lo sarà, per una seconda metà anno più positiva. Scopriamo come, segno per segno, con la nostra rubrica astrologica. Auguri di un buon 2026 a Gemelli, Bilancia e Acquario, con il vostro oroscopo.