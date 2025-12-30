Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

30/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato dal 2003 da transiti spietati, ma che può rifarsi con un anno benedetto dai pianeti. E d’amore sarà pieno anche il 2026 dei Pesci, con un oroscopo di pura magia, che vede Saturno transitare verso l’Ariete proprio il giorno di San Valentino. Ecco il nuovo anno negli approfondimenti dedicati a ogni segno nella nostra rubrica astrologica. Auguri di un buon 2026 a Cancro, Scorpione e Pesci, con il vostro oroscopo.

Oroscopo 2026 Cancro: un intenso anno di sogni realizzati
di

Per voi Cancro, il 2026 è un anno molto intenso e l'oroscopo inizia subito a farvelo capire con una forte connotazione romantica. Sarà il primo regalo per voi della vostra Luna che – con la sua tenerezza e il suo senso protettivo per gli affetti – ricompenserà le vostre aspettative. Vediamo come, stagione dopo stagione, […]

