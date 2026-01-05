Operazione della polizia allo Zen, trovate pistole e munizioni

Foto di polizia

Pistole e migliaia di proiettili, ma anche della cocaina, sono stati sequestrati dalla polizia allo Zen, a Palermo. Gli agenti sono stati impegnati in un’operazione che ha impegnato 100 poliziotti. L’arsenale è stato scovato in uno scantinato di via Fausto Coppi. All’interno tre pistole modificate e che quindi possono sparare e uccidere: una modello 85 auto calibro 9, una modello 85 auto calibro 8, una marca Bruni modello 92. Inoltre sono stati trovati un caricatore, il calcio di un fucile privo di canna e numerose munizioni, sulla cui natura sono in corso accertamenti.

Pistole e munizioni allo Zen, controlli anche in via Pensabene

In uno scantinato, in via Pensabene, è stata rinvenuta una cassaforte murata al pavimento, in cui era custodita un’altra pistola, semiautomatica, con delle munizioni. I poliziotti hanno trovato anche 1.550 proiettili per kalashnikov, e per pistole calibro 9, 12, 16, 7.65, 38, 357, rinvenuti anche sei bossoli calibro 3,57 e sei ogive. Nel corso dei controlli sono stati trovati 16,80 grammi di cocaina.

Trovata e riconsegnata al proprietario anche una moto rubata. All’operazione hanno partecipato i poliziotti della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo, con l’ausilio di equipaggi del reparto prevenzione crimine, del reparto mobile, di unità cinofile e di personale del gabinetto regionale di polizia scientifica Sicilia Occidentale. Sono state identificate 100 persone, di cui 24 con precedenti di polizia.