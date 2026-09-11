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Il gup di Palermo Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Gaetano Maranzano, 28 anni, accusato dell‘omicidio volontario aggravato dai futili motivi di Paolo Taormina nell’ottobre 2025. Il dibattimento comincerà il 10 novembre davanti alla prima sezione della Corte d’assise. Lo scrive il Giornale di Sicilia. Il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile dei familiari del ventunenne, assistiti dall’avvocato Aurelio D’Ancona. Oltre ai genitori e alla sorella, figurano anche i nonni e gli zii. La difesa aveva chiesto il rito abbreviato, ma la richiesta non è stata accolta perché per il reato contestato non è consentito. Maranzano era presente in aula. Il delitto avvenne davanti al pub dei Taormina, ‘O Scruscio, in via Spinuzza, all’Olivella, cuore della movida palermitana. Maranzano, che è reo confesso, ha dato una spiegazione confusa sulle motivazioni, sostenendo di avere punito la vittima per presunte avance social alla propria compagna. Una tesi su cui non c’è alcun riscontro