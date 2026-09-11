Palermo, il centro Conca d’oro verso la riapertura parziale a inizio ottobre

11/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo riaprirà entro i primi giorni di ottobre: almeno nel 70 per cento meno danneggiato dallincendio dell’1 settembre. A rassicurare lavoratori e utenti è Vincenzo Masciello, componente del collegio dei curatori della liquidazione giudiziale della società titolare del Conca d’Oro. Durante un tavolo in corso all’assessorato regionale alle Attività produttive. Presenti all’incontro anche sindacati, Comune di Palermo, Asp, Arpa Sicilia, Irfis, prefettura e vigili del fuoco.

Il futuro dei negozi più danneggiati

Secondo Masciello, entro fine settembre verranno riconsegnate le chiavi ai titolari delle attività nella parte con meno danni. Le singole riaperture verranno poi decise in autonomia dai negozi. Come già anticipato a MeridioNews dal segretario generale della Filcams Cgil Palermo, Giuseppe Aiello, rimangono i dubbi sul restante 30 per cento danneggiato in modo più grave dalle fiamme. La direzione del centro commerciale preme per una riapertura rapida, insieme al resto. Ma da più parti si sollevano questioni di sicurezza.

I fondi dalla Regione Siciliana

Il governo della Regione Siciliana, intanto, fa sapere di stare studiando un emendamento alle variazioni di bilancio, in questo momento all’esame delle commissioni Ars. Un testo che preveda un’integrazione salariale per i lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Alcuni dei quali, specie le più piccole, sono alle prese con l’incertezza degli ammortizzatori sociali. Ad annunciarlo al tavolo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. «L’emendamento sarà presentato entro martedì», aggiunge.

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