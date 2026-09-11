Il meteo in Sicilia per il fine settimana: arrivederci al caldo

Arrivederci al caldo in Sicilia, a partire dal fine settimana: è la buona notizia delle previsioni meteo del Centro meteorologico siciliano. L’Isola non sarà interessata dalle forti piogge come il Nord Italia, ma «arriverà comunque una massa d’aria più fresca dai quadranti settentrionali – specificano dal CMS -, sufficiente a determinare un deciso ridimensionamento termico. E un ritorno delle temperature finalmente su valori in linea, o addirittura poco sotto, le medie stagionali». Saranno comunque presenti delle instabilità, soprattutto nella giornata di sabato e sul settore tirrenico messinese con la possibile formazione di temporali marittimi.

Meteo venerdì 11 settembre 2026

Al mattino il CMS prevede possibili piogge sulle be a ovest sul Trapanese. Mentre nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi sui settori centro-orientali. Le temperature risultano in calo, con massine intorno ai 28-33 gradi. Deboli o moderati i venti, con mari poco mossi. Moto ondoso in aumento, però, sul Tirreno e Canale di Sicilia.

Meteo sabato 12 settembre 2026

Sabato si apre con possibili piogge sul Messinese tirrenico, che nel pomeriggio possono raggiungere anche la costa Ionica. In compenso, le temperature scenderanno ancora, con massime previste tra i 26 e 30 gradi. Venti localmente moderati, i mari Tirreno e Ionio risulteranno mossi, molto mosso il Canale di Sicilia.

Meteo domenica 13 settembre 2026

La mattina di domenica vedrà un cielo instabile sul settore tirrenico, con possibili rovesci o temporali. Instabile anche il pomeriggio, specie sui settori centro-orientali e forse anche sulla costa Ionica, con possibili miglioramenti in serata. Le temperature rinfrescheranno ulteriormente, con massime tra 25 e 28 gradi. Deboli o moderati i venti, mari generalmente mossi.