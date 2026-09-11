Il meteo in Sicilia per il fine settimana: arrivederci al caldo

11/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arrivederci al caldo in Sicilia, a partire dal fine settimana: è la buona notizia delle previsioni meteo del Centro meteorologico siciliano. L’Isola non sarà interessata dalle forti piogge come il Nord Italia, ma «arriverà comunque una massa d’aria più fresca dai quadranti settentrionali – specificano dal CMS -, sufficiente a determinare un deciso ridimensionamento termico. E un ritorno delle temperature finalmente su valori in linea, o addirittura poco sotto, le medie stagionali». Saranno comunque presenti delle instabilità, soprattutto nella giornata di sabato e sul settore tirrenico messinese con la possibile formazione di temporali marittimi.

Meteo venerdì 11 settembre 2026

Al mattino il CMS prevede possibili piogge sulle be a ovest sul Trapanese. Mentre nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi sui settori centro-orientali. Le temperature risultano in calo, con massine intorno ai 28-33 gradi. Deboli o moderati i venti, con mari poco mossi. Moto ondoso in aumento, però, sul Tirreno e Canale di Sicilia.

Meteo sabato 12 settembre 2026

Sabato si apre con possibili piogge sul Messinese tirrenico, che nel pomeriggio possono raggiungere anche la costa Ionica. In compenso, le temperature scenderanno ancora, con massime previste tra i 26 e 30 gradi. Venti localmente moderati, i mari Tirreno e Ionio risulteranno mossi, molto mosso il Canale di Sicilia.

Meteo domenica 13 settembre 2026

La mattina di domenica vedrà un cielo instabile sul settore tirrenico, con possibili rovesci o temporali. Instabile anche il pomeriggio, specie sui settori centro-orientali e forse anche sulla costa Ionica, con possibili miglioramenti in serata. Le temperature rinfrescheranno ulteriormente, con massime tra 25 e 28 gradi. Deboli o moderati i venti, mari generalmente mossi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Corruzione in Sicilia: dal record di indagati ai trucchi nelle gare, ecco quanto ci costa
Leggi la notizia

Arrivederci al caldo in Sicilia, a partire dal fine settimana: è la buona notizia delle previsioni meteo del Centro meteorologico siciliano. L’Isola non sarà interessata dalle forti piogge come il Nord Italia, ma «arriverà comunque una massa d’aria più fresca dai quadranti settentrionali – specificano dal CMS -, sufficiente a determinare un deciso ridimensionamento termico. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]